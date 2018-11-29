2018-11-29T13:22:24+03:00
Общество

Главную елку Екатеринбурга нашли в лесу за 100 километров от города

Зеленую красавицу привезут из-под Михайловска
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Новогоднее дерево привезут в середине декабряНовогоднее дерево привезут в середине декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В этом году в ледовом городке Екатеринбурга впервые за последние несколько лет вместо пластмассового конуса установят живую ель. Зеленую хвойную красавицу искали по всему региону и нашли в лесу под Михайловском.

В середине декабря 18-метровое новогоднее дерево займет почетное место на площади 1905 года. Компанию ему составят еще восемь живых елок от 6 до 12 метров в высоту - их расставят по периметру городка. Тем временем в поселке Северка уже сформирована база по заготовке льда для ледового городка.

Пока же строители монтируют деревянные каркасы для будущих скульптур. Ими станут герои сказов Павла Бажова: Великий полоз, Серебряное копытце, Данила-мастер, Хозяйка Медной горы и Малахитовая шкатулка.

Самая большая ледяная горка получит название «Каменный цветок» и будет выглядеть соответствующе. Не забудут организаторы и про ярмарочные ряды. Торговые домики разместят по кругу вокруг главной новогодней елки Екатеринбурга.

Ледовый городок будет работать с 28 декабря до 27 января.

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