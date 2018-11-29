Жить станет лучше: Евгений Куйвашев пообещал Екатеринбургу новые трамваи, метро и «умный город»

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-29T11:36:16+03:00

Проигрыш в борьбе за Экспо-2025 никак не должен на этом сказаться

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Губернатор Свердловской области обсудил с членами Правительства дальнейшее развитие региона и в частности Екатеринбурга. По словам Евгения Куйвашева, проигрыш в борьбе за Экспо-2025 не должен негативно на этом сказаться.

- В международной и российской повестке Свердловская область вышла на новый уровень. Предлагаю создать несколько постоянно действующих тематических рабочих групп под руководством профильных заместителей губернатора, которые будут заниматься продвижением региона на международном и российском уровнях, привлекая экспертное сообщество, бизнес, общественность, прессу, - сказал губернатор.

Приоритетных направлений работы будет три. Первое - закрепление статуса делового и конгрессного центра страны. Для этого в городе ежегодно должно проходить минимум пять статусных международных мероприятия, вроде Иннопрома и саммита GMIS, запланированных на 2019 год.

Следующее направление коснется модернизации рельсового транспорта Екатеринбурга.

- Для районов массовой застройки необходима новая ветка метро, для улучшения сообщения Екатеринбург-Верхняя Пышма - строительство трамвайной линии. В перспективе мы должны обеспечить скоростное трамвайное сообщение Екатеринбурга и других городов-спутников. Нам нужен скоростной трамвай в район Академический и высокоскоростная магистраль Екатеринбург-Челябинск, - сказал Куйвашев.

Появится в уральской столице и «умный город» на берегу Верх-Исетского пруда. Его обещали в случае проведения Экспо, но построят не смотря на исход голосования.