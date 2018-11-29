2018-11-29T10:59:17+03:00
Общество

В Ивделе мать сдала полиции сына, устроившего в ее квартире наркопритон

Теперь на полтора года мужчина сменит место жительства
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Свою вину мужчина признал и раскаялсяСвою вину мужчина признал и раскаялсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ивделе отправили за решетку местного жителя, организовавшего наркопритон. При этом полиции мужчину сдала его же собственная мать.

На этот поступок женщину толкнула усталось: она регулярно должна была наблюдать в собственной квартире непрошенных гостей, которые часто были в неадекватном состоянии.

- Обвиняемый являлся потребителем наркотических средств, предоставлял жилое помещение своим знакомым для совместного употребления курительной смеси, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Свою вину мужчина признал и раскаялся.

Суд приговорил Юрия Бурундукова к 1,5 годам колонии строгого режима.

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