В Ивделе мать сдала полиции сына, устроившего в ее квартире наркопритон
Теперь на полтора года мужчина сменит место жительства
Свою вину мужчина признал и раскаялсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ивделе отправили за решетку местного жителя, организовавшего наркопритон. При этом полиции мужчину сдала его же собственная мать.
На этот поступок женщину толкнула усталось: она регулярно должна была наблюдать в собственной квартире непрошенных гостей, которые часто были в неадекватном состоянии.
- Обвиняемый являлся потребителем наркотических средств, предоставлял жилое помещение своим знакомым для совместного употребления курительной смеси, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Свою вину мужчина признал и раскаялся.
Суд приговорил Юрия Бурундукова к 1,5 годам колонии строгого режима.