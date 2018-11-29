Екатеринбург станет первым городом, где пройдет всероссийский форум отцов

СЕГОДНЯ 10:22 2018-11-29T10:28:20+03:00

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Уральская столица станет первым городов России, в котором состоится I Всероссийский форум отцов. Темой станет «Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы». На мероприятие поделиться своим опытом съедутся порядка 400 пап со всей страны.

- В рамках мероприятия будет организована работа форсайт-сессий и дискуссионных площадок, на которых планируется обучение по вопросам охраны и защиты детей и семей с несовершеннолетними детьми, представление и обсуждение регионального опыта, выработка предложений в Меморандум I Всероссийского форума отцов, - рассказали в в пресс-службе уполномоченного РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

В качестве спикеров Форума приглашены уполномоченные по правам ребёнка в субъектах РФ, представители региональных советов отцов, руководители федеральных органов госвласти, эксперты, активисты детско-юношеских движений.

Всероссийский форум отцов пройдет в Екатеринбурге 19-20 февраля 2019 года.