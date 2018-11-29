Уралец отсудил 1,7 миллиона рублей за неудачный ремонт дома

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-29T09:54:21+03:00

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Свердловчанин засудил нанятого им же подрядчика за неудачный ремонт частного жилого дома в Горном Щите. Максим подписал договор о реконструкции с ООО «БНП», после чего сразу же оплатил работы, отдав 2,2 миллиона рублей.

Ремонт строители выполнили в срок, но результат хозяина не устроил. Добровольно устранить недостатки компания отказалась, и мужчина подал в суд. Он просил взыскать убытки восстановительных работ, неустойку, затраты на экспертизы, штраф и компенсацию морального вреда - всего более трех миллионов рублей.

Суд требования удовлетворил, но снизил сумму выплат до 980 тысяч рублей. Максима это не устроило и он подал апелляцию в Свердловский областной суд.

- По закону, начисление неустойки производится за каждый день просрочки в размере 3% от цены работ, а если цена не определена договором - от общей цены заказа. Суд первой инстанции рассчитал неустойку от общей цены заказа. Между тем, в договоре подряда сторонами определена цена каждого вида работ, - рассказали в пресс-службе облсуда.

В итоге суд увеличил сумму выплат до 1,7 миллиона рублей.