В Оренбурге пройдет Международный форум, в котором могут принять участие свердловчане
Сегодня очень важно понимать, что современный темп жизни не прощает людям лень и нежелание учиться новому. Те компетенции, которые востребованы сегодня, могут стать ненужными уже завтра. Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии», который проводится Правительством Оренбургской области на протяжении восьми лет, ставит перед собой непростую задачу: подготовить кадры, удовлетворяющие современные запросы бизнеса.
Это эффективная интеграционная площадка на Евразийском пространстве для международного и межрегионального сотрудничества, разработки новых решений и обмена опытом. Ежегодно в мероприятиях Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» принимают участие более 3500 человек, в том числе официальные делегации из 25 регионов России и 7 стран Евразийского экономического союза.
В рамках форума 5 декабря в 10:00 в мега-молле «Армада» состоится круглый стол «Технологический тандем науки и бизнеса. Какие кадры нужны в эпоху преобразований?». Участники обсудят самые актуальные проблемы цифровой экономики.
Форум «Оренбуржье – сердце Евразии» пройдет с 5 по 7 декабря в Оренбурге.