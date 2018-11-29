2018-11-29T09:13:14+03:00
Общество

В Оренбурге пройдет Международный форум, в котором могут принять участие свердловчане

Форум стартует уже 5 декабря и продлится до 7 декабря
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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Сегодня очень важно понимать, что современный темп жизни не прощает людям лень и нежелание учиться новому. Те компетенции, которые востребованы сегодня, могут стать ненужными уже завтра. Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии», который проводится Правительством Оренбургской области на протяжении восьми лет, ставит перед собой непростую задачу: подготовить кадры, удовлетворяющие современные запросы бизнеса.

Это эффективная интеграционная площадка на Евразийском пространстве для международного и межрегионального сотрудничества, разработки новых решений и обмена опытом. Ежегодно в мероприятиях Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» принимают участие более 3500 человек, в том числе официальные делегации из 25 регионов России и 7 стран Евразийского экономического союза.

В рамках форума 5 декабря в 10:00 в мега-молле «Армада» состоится круглый стол «Технологический тандем науки и бизнеса. Какие кадры нужны в эпоху преобразований?». Участники обсудят самые актуальные проблемы цифровой экономики.

Форум «Оренбуржье – сердце Евразии» пройдет с 5 по 7 декабря в Оренбурге.

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