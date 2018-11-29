2018-11-29T08:50:54+03:00
Недвижимость

Энергетики Екатеринбурга устранили аварию, из-за которой кипятком затопило три улицы

В результате прорыва пострадали два человека
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Валентина НовоселоваФото: Валентина Новоселова
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В Екатеринбурге в два часа ночи энергетики устранили последствия коммунальной аварии на Уралмаше. Накануне на улице Победы прорвало трубу с горячей водой и дороги с тротуарами затопило кипятком.

Из-за клубов пара видимость на проезжей части временно стала нулевой, а машины напоминали лодки. В результате прорыва пострадали два человека.

- Были госпитализированы пожилая женщина и девочка 13-ти лет, которые, переходя улицу, вошли в горячую воду. Девочка серьезно не пострадала, в больнице ей оказали помощь и отпустили домой, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании. - Представители компании общаются с родственниками. ЕТК сделает все от нее зависящее для скорейшего выздоровления женщины.

На время ремонтных работ специалисты снизили температуру тепла и горячей воды в близлежащих домах. После замены пяти метров поврежденного трубопровода, параметры благ цивилизации были восстановлены.

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