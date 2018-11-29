В Екатеринбурге подростки ради забавы подожгли «четырнадцатый» ВАЗ

СЕГОДНЯ 07:46 2018-11-29T07:53:37+03:00

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В уральской столице сегодня ночью во дворе Авиационной, 65/4 сгорела «четырнадцатая». Как рассказали местные жители, за несколько минут до этого они видели и слышали подростков, которые о чем-то переговаривались, стоя под окнами дома. А затем раздался грохот.

- Слышала, что как они шебуршали. Потом хлопок -думала петарда, посмотрела в окно, а там огонь! - рассказала одна из очевидцев. - Пулей из комнаты выскочила. Первый этаж, страшно. Пожарные молодцы, быстро приехали.

Машину потушили за две минуты, но ВАЗ, к сожалению, выгорел полностью. Сейчас поджигателей ищет полиция.

- На место выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД, эксперт-криминалист. Сотрудники полиции опрашивают жильцов дома с целью установления возможных очевидцев и объективной картины произошедшего, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу. - По итогам проверки и заключения пожарно-технической экспертизы будет принято процессуальное решение.