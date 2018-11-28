2018-11-28T15:16:36+03:00
Общество

В Екатеринбурге избавились от тонны санкционных яблок

Фрукты привезли без каких-либо документов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской областиФото: пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области
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На продовольственной базе Екатеринбурга обнаружили санкционные яблоки. В уральскую столицу привезли 1,2 тонны фруктов, но ни на один из них не было документов. Из-за отстутствия маркировки товар пришлось изъять и уничтожить.

- В соответствии с Указом Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства, подкарантинная продукция изъята из оборота и уничтожена на полигоне бытовых отходов, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Всего с начала года в регионе было раздавлено бульдозерами и смешано с землей 38 тонн запрещенной плодоовощной продукции.

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