В Нижних Сергах пойдет под суд бизнес-вумен, незаплатившая по налогам 18 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:40 2018-11-28T14:43:07+03:00

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В Нижних Сергах перед судом предстанет экс-директор компании «Ликон Пром», занимающейся разработкой компьютерного программного обеспечения. Женщину обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, бизнес-вумен не платила два года. Желая сэкономить, женщина подписывала налоговые декларации, содержащие недостоверные сведения, после чего спокойно отправляла их в налоговую инспекцию.

- В результате умышленных действий обвиняемой, совершенных в нарушение норм налогового законодательства, ООО «Ликон Пром» уклонилось от уплаты налогов, в том числе налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации, в бюджет Российской Федерации. Общая сумма составила около 17,9 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На женщину завели уголовное дело. Ей может грозить штраф, трудотерапия или тюремный срок до шести лет.