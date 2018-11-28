В Нижних Сергах пойдет под суд бизнес-вумен, незаплатившая по налогам 18 миллионов рублей
В Нижних Сергах перед судом предстанет экс-директор компании «Ликон Пром», занимающейся разработкой компьютерного программного обеспечения. Женщину обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
По версии следствия, бизнес-вумен не платила два года. Желая сэкономить, женщина подписывала налоговые декларации, содержащие недостоверные сведения, после чего спокойно отправляла их в налоговую инспекцию.
- В результате умышленных действий обвиняемой, совершенных в нарушение норм налогового законодательства, ООО «Ликон Пром» уклонилось от уплаты налогов, в том числе налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации, в бюджет Российской Федерации. Общая сумма составила около 17,9 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
На женщину завели уголовное дело. Ей может грозить штраф, трудотерапия или тюремный срок до шести лет.