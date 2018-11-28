2018-11-28T14:58:51+03:00
Спорт

В Екатеринбурге на благотворительном аукционе продают перчатки с автографом Хабиба Нурмагомедова

Вырученные деньги пойдут грант социально значимого проекта
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: www.sosppea.ruФото: www.sosppea.ru
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В Екатеринбурге выставили на продажу профессиональные перчатки для смешанных единоборств с автографом Хабиба Нурмагомедова. 30-летний боец за всю свою карьеру не проиграл ни одного боя. Крайней победой спортсмена стал поединок в Лас-Вегасе с ранее непобежденным ирландцем Конором Макгрегором.

Онлайн-аукцион организован благотворительным проектом «Екатерининская ассамблея». Стартовая цена бойцовских перчаток - 70 тысяч рублей. Все вырученные деньги будут переданы благополучателю торгов.

- Спортивные шингарты Хабиб Нурмагомедов лично подписал в мае этого года в честь открытия в Екатеринбурге Академии единоборств. Профессиональные компактные шингарты с открытым большим пальцем предназначены для защиты кисти от травм во время тренировок и спаррингов. Подходят для соревнований профессионального и любительского ринга. Многослойная система пены обеспечивает максимальную амортизацию при ударе, - говорится в описании лота на сайте организаторов.

Кроме перчаток Хабиба Нурмагомедова, участники аукциона могут приобрести выход на поле ребенка за руку с лучшими футболистами страны из ФК «Урал» на открытии Чемпионата России, антикварную карту «Россия в Европе», Классическое пианино конца XIX века.

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