На Урале мать-одиночка убила отца-алиментщика

СЕГОДНЯ 12:41 2018-11-28T12:43:48+03:00

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В Североуральске будут судить 26-летнюю мать-одиночку. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть.

В тот день к женщине в гости пришел бывший возлюбленный и отец ее ребенка. Несмотря на то, что семьи у пары не получилось, мужчина регулярно наведывался к экс-пассии, чтобы отдать алименты на малыша.

Отец вручил женщине деньги, а та в ответ пригласила его за стол. Обед постепенно перерос в пьянку, и пара под действием алкоголя начала выяснять отношения: сначала на словах, а затем на кулаках.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Обвиняемая нанесла потерпевшему множественные удары руками и ногами, а затем, вооружившись ножом, ранила его в живот. Осознав, что совершила, женщина сразу же вызвала «скорую помощь». Прибывшие медики экстренно госпитализировали мужчину, однако спасти его жизнь не удалось, - рассказали в СУ СКР по Свердловсокй области.

Свою винумать-одиночка признала, сейчас ей грозит до 15 лет колонии, а ее ребенок рискует остаться сиротой.