2018-11-28T11:54:21+03:00
Недвижимость

С четвертой попытки нашелся подрядчик, который построит в Екатеринбурге «Эрмитаж-Урал»

Предыдущие конкурсы не состоялись, так как на них никто не заявился
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Культурно-просветительскому центру «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге все-таки быть. С четвертого раза нашелся подрядчик, который займется возведением здания. Предыдущие три тендера провалились, так как не было подано ни одной заявки.

В этот раз конкуренции тоже не получилось - заявку подала только компания «Атомстройкомплекс». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Эрмитаж-Урал» будет состоять из культурно-просветительского центра и фондохранилища на Вайнера, 11 и 16 соответственно.

«Атомстройкомплексу» предстоит разработать проект реконструкции здания бывшей типографии, где расположится центр, а затем возвести возле него трехэтажный пристрой. До этого также необходимо согласовать и провести археологические работы. На территорий строительной площадки обнаружен культурный слой прошлого и позапрошлого столетий.

Днем ранее гендиректор «ЛСР» Владимир Крицкий заявил, что вряд ли кто-то из городских застройщиков возьмется за «Эрмитаж» из-за заведомой убыточности проекта.

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