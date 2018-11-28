В Свердловской области начнут присуждать звание «Заслуженный предприниматель»
В Свердловской области может появиться новое почетное звание - «Заслуженный предприниматель». Такое предложение в Заксобрание внес губернатор региона.
Звания наравне с российскими предпринимателями смогут удостоиться и иностранные бизнесмены. Главное - соблюсти несколько требований: производить высококачественные товары более 10 лет, внедрять в их создание передовые технологии, повышать инвестиционную привлекательность региона и развивать государственно-частное партнерство.
- Роль малого и среднего бизнеса в нашем регионе ежегодно растет, в ряде муниципальных образований именно предприниматели приносят до 50 процентов доходов местного бюджета. Я уверена, что депутаты поддержат инициативу, которая направлена на общественное признание заслуг малого и среднего бизнеса в экономике региона, - сказала председатель парламента Людмила Бабушкина.
Законопроект будет рассмотрен Заксобранием 18 декабря. При этом нагрудный знак уже разработан. Автором стал член Совета Гильдии геральдических художников Александр Грефенштейн.