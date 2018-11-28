2018-11-28T10:54:29+03:00
Общество

В Свердловской области начнут присуждать звание «Заслуженный предприниматель»

Удостоиться его смогут как российские, так и иностранные бизнесмены
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Свердловской области может появиться новое почетное звание - «Заслуженный предприниматель». Такое предложение в Заксобрание внес губернатор региона.

Звания наравне с российскими предпринимателями смогут удостоиться и иностранные бизнесмены. Главное - соблюсти несколько требований: производить высококачественные товары более 10 лет, внедрять в их создание передовые технологии, повышать инвестиционную привлекательность региона и развивать государственно-частное партнерство.

- Роль малого и среднего бизнеса в нашем регионе ежегодно растет, в ряде муниципальных образований именно предприниматели приносят до 50 процентов доходов местного бюджета. Я уверена, что депутаты поддержат инициативу, которая направлена на общественное признание заслуг малого и среднего бизнеса в экономике региона, - сказала председатель парламента Людмила Бабушкина.

Законопроект будет рассмотрен Заксобранием 18 декабря. При этом нагрудный знак уже разработан. Автором стал член Совета Гильдии геральдических художников Александр Грефенштейн.

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