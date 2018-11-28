2018-11-28T10:20:15+03:00
Спорт

ХК «Автомобилист» с возвращением Якуба Коваржа прервал серию поражений

Екатеринбургский клуб «всухую» обыграл «Салават Юлаев»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ХК "Автомобилист"Фото: ХК "Автомобилист"
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Клуб «Автомобилист» спустя три поражения подряд в матчах КХЛ, наконец прервал неудачную серию. Накануне екатеринбуржцы на выезде обыграли башкирский «Салават Юлаев». Вернувшийся после травмы втарарь «шоферов» Якуб Коварж сделал 32 сейва и оформил пятый в сезоне «сухарь».

Открыли счет уральцы, правда сделать это удалось только во втором периоде, когда Александр Кучерявенко реализовал большинство. В начале третьего периода Анатолий Голышев удвоил преимущество, но концовка матча все равно выдалась волнительной.

- «Автомобилист» заработал два удаления подряд, в итоге оставшись на поле втроем. Соперник тем временем заменил вратаря шестым игроком. Однако двойное численное преимущество не позволило «Салавату Юлаеву» пробить оборону «шоферов», - рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Итог встречи- 2:0.

«Салават Юлаев» на сегодняшний день занимает седьмое место в Восточной конференции. «Автомобилист» в ней же является лидером.

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