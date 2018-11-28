Четыре человека в больнице: на трассе под Екатеринбургом столкнулись две автоледи

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-28T09:56:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Екатеринбургом произошла авария, в которой пострадала 6-летняя девочка. Между Артемовским и Режем Toyota Corolla вылетела на встречную полосу и столкнулась с Kia Rio. После этого японскую легковушку отбросило на ограждение. За рулем обеих иномарок находились женщины.

В результате ДТП пострадали четыре человека: обе автоледи, а также пассажирка и маленькая внучка водителя Toyota - девочка находилась на переднем пассажирском сидении в бустере, пристегнутая штатным ремнем безопасности. Все они доставлены в больницу Артемовского.

- Со слов водителя Toyota Corolla, имеющей 10 лет стажа, на мосту ее ослепил свет фар встречного автомобиля. Женщина нажала на тормоз, после чего машину потянуло влево. Она начала выравнивать автомобиль, его стало заносить вправо. В итоге Toyota стала неуправляемой и выехала на полосу встречного движения, - рассказали в ОМВД России по Артемовскому району.

Автоинспекторы призывают водителей не устраивать на дорогах гонки, чтобы в случае ЧП, суметь вовремя остановиться, и учитывать погодные условия. А маленьких детей нужно перевозить в детском кресле на заднем сидении.