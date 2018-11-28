«Хирурги собрали его по частям»: в Екатеринбурге начали сбор денег на лечение сбитого на Фурманова мужчины

СЕГОДНЯ 09:09 2018-11-28T09:15:30+03:00

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Екатеринбуржец Павел, жену и маленького сына которого на Фурманова сбил бесправный водитель, открыл сбор средств на лечение третьего пострадавшего в аварии пешехода. У мужчины многочисленные переломы. Недавно ему сделали операцию, но впереди еще пять.

- Хирурги буквально собрали его по частям, за что им низкий поклон, - сказал Павел. - У него есть жена и дочка, на которых сейчас будет очень большая работа по реабилитации своего любимого папочки. А еще на них ипотека, а работать жена пока не сможет, как и сам отец семейства. Я считаю, что надо помочь, пострадали ни в чем не виновные люди. Сама супруга очень скромная и вряд ли попросит о помощи.

Недавно жители уральской столицы помогли собрать деньги и самому Павлу: средства пойдут на восстановление его жены и ребенка и оплату нанятого адвоката. Часть суммы Павел также переправил жене третьего пострадавшего.