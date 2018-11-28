В Березовском вынесли приговор автомойщику, который на машине клиента задавил коллегу

СЕГОДНЯ 08:20 2018-11-28T08:21:46+03:00

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В Березовском осужден автомойщик, который случайно сбил двух своих коллег, одна из которых в итоге умерла. В тот день 27-летний Сергей Ядрышников приводил в порядок Mercedes, а после чистки решил выгнать его из бокса на улицу, чтобы вымыть следующую машину. При этом прав у мужчины не было.

- Не имея прав на управление автомобилем и не обладая соответствующими навыками, он сел за руль, завел двигатель и начал движение, выломав ворота помещения автомойки, после чего совершил наезд на администратора и мойщицу, стоявших перед закрытыми воротами, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Мойщица, которая по совместительству оказалась сестрой обвиняемого, почти не пострадала. Весь удар пришелся на администратора, которой буквально вспороло живот. Женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Суд приговорил Сергея Ядрышникова к 1 году колонии-поселения.