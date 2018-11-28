В Екатеринбурге иномарка сбила школьницу, перебегавшую дорогу на красный
У 16-летней девушки серьезные переломы и травмы головы
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге накануне под колесами машины сильно пострадала 16-летняя девушка. Авария произошла на улице Серафимы Дерябиной, когда пострадавшая перебагала дорогу на красный сигнал светофора.
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
- Водитель Kia Ceed c 12-летним стажем, при движении по Серафимы Дерябиной со стороны Объездной дороги в направлении Бардина допустил наезд на пешехода, перебегающего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - уточнили в ГИБДД города.
В результате ДТП девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом таза. Сейчас пострадавшая находится в деткой больнице № 9.