2018-11-28T07:25:02+03:00
Здоровье

Из-за ОРВИ на Среднем Урале закрыли два детских сада и школу

Врачи успокаивают: показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 11%
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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За неделю на 4% выросло число подхвативших пневмониюЗа неделю на 4% выросло число подхвативших пневмониюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области продолжается сезон заболеваемости ОРВИ. За последнюю неделю к медикам обратились 24 тысячи человек. Из них 11,6 тысяч - екатеринбуржцы. Врачи уверяют, что пока опасаться нечего - показатель ниже эпидпорога на 11%. Однако в регионе уже закрыли на карантин по одному детскому саду в Белоярском и Тугулымском округах и школу в Махневском МО.

Частично приостановлен образовательный процесс еще в 69 дошкольных учреждениях (закрыта 91 группа) и в 9 школах (закрыто 11 классов).

- В Свердловской области проведено 1,48 миллиона прививок, охват населения составил 35,5%. Наиболее низкая вакцинопрофилактика в Тавдинском, Ачитском, Белоярском городских округах и Ирбите, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. - Зарегистрировано 920 случаев с предварительным диагнозом «пневмония», что на 4% выше уровня прошлой недели.

Чаще всего болеют взрослые и малыши до двух лет.

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