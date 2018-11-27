В Екатеринбурге врач ради прибавки к зарплате фиктивно провел диспансеризацию 13 людям

СЕГОДНЯ 16:55 2018-11-27T18:40:24+03:00

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В Екатеринбурге на решается судьба 33-летнего врача-терапевта одной из больниц Кировского района. Мужчину обвиняют в служебном подлоге.

- С января по ноябрь 2017 году обвиняемый вносил заведомо ложные сведения в карты учета диспансеризации о том, что граждане якобы прошли диспансеризацию, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - Хотя в действительности тем 13 гражданам данная услуга не оказывалась.

Врач объяснил, что пошел на это ради прибавки к зарплате, которую выдают за «достигнутые успехи». Причиненный ущерб он уже возместил, в связи с чем следователи попросили суд прекратить уголовное дело и ограничить наказание штрафом.