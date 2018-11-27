2018-11-27T18:41:29+03:00
Происшествия

Вылетел на тротуар: екатеринбуржец сбил пенсионерку возле больницы

Мужчина потерял управление, и машину занесло на пешеходную часть
Павел ПИВОВАРОВ
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Женщину сбили через дорогу от больницы. Фото: Яндекс.КартыЖенщину сбили через дорогу от больницы. Фото: Яндекс.Карты
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В Екатеринбурге автолюбитель за рулем легковушки наехал на женщину, которая в момент аварии шла по тротуару. Происшествие случилось в час дня возле дома № 183 на улице Волгоградской через дорогу от Свердловской областной больницы № 1. По словам очевидцев, после ДТП водитель не бросил пенсионерку, а довез до больницы.

В результате женщина получила перелом кисти.

- Водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением, и его машину вынесло на тротуар. Пострадавшая получила перелом правой лучевой кисти и была госпитализирована в одну из больниц города, - рассказали журналисту «Комсомолки» в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу.

Сам водитель иномарки не пострадал.

За последние дни в уральской столице участились случаи наезда на пешеходов на тротуаре. 14 ноября на улице Фурманова водитель машины «Honda CRV» протаранил на тротуаре маму с коляской и еще двух пешеходов. В итоге двухлетний ребенок впал в кому, а у женщины был сломан позвоночник.

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