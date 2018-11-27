Школа Нижнего Тагила выплатила ученице, которую ошпарило из лопнувшей батерии, 5 000 рублей

СЕГОДНЯ 15:55 2018-11-27T18:42:26+03:00

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В Нижнем Тагиле прокуратура добилась, чтобы школа № 4 выплатила компенсацию ученице, которая пострадала во время перемены. Возле шестиклассницы лопнула батария, и девочку обдало струей кипятка. В результате она получила ожоги спины и плеча II - III степени, общей площадью 6 %.

Прокуратура подала иск в суд, где прочила взыскать со школы 5 000 рублей. Именно столько попросила мама 15-летней девочки в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение.

- Также в образовательное учреждение внесено представление об устранении нарушений. На данный момент в школе проведено дополнительное обследование инженерных систем отопления и водоснабжения. К дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Пострадавшая девочка продолжает ходить в эту же школу. Компенсацию руководство образовательного учреждения уже выплатило.