2018-11-27T15:26:09+03:00
Недвижимость

Подрядчики Екатеринбурга не хотят строить «Эрмитаж-Урал» из-за его убыточности

Конкурс объявлен в четвертый раз, но пока на него так никто и не заявился
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Власти Екатеринбурга уже в четвертый раз пытаются найти подрядчика на строительство культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Все предыдущие торги провалились, так как не было подано ни одной заявки.

Теперь стала известна причина, почему объект неинтересен застройщикам. О ней на заседании Гордумы рассказал депутат и гендиректор компании «ЛСР» Владимир Крицкий.

- Я знаю мнения всех подрядчиков Екатеринбурга. Мы больше на бюджетные объекты не придем работать. Есть две крайности в строительстве - это завышенная сметная стоимость, когда люди получают незаработанные деньги, и заниженная, которая не отражает реальных затрат, - сказал Крицкий. - Строитель, который выполняет работу честно, должен заработать деньги на то, чтобы купить материалы, выплатить заработную плату и, самое главное, заплатить все налоги. Подрядчики просчитали смену «Эрмитажа» - он убыточен.

Также чиновник отметил, что непозволительно заказчикам в процессе строительных работ по своему желанию вносить изменения. Это вносит в работу неразбериху.

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