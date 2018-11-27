«Только не кричи»: в Екатеринбурге ищут покупателя, ограбившего цветочный киоск
- Я бы хотел оформить букет из 15 красных роз для своей девушки, - перед прилавком цветочного киоска на улице Малышева стоял скромный парень.
- Да, конечно, - ответила продавец.
- Хотя, давайте сделаем композицию - по пять белых, розовых и красных, - передумал клиент-романтик.
Чтобы взять все необходимые цветы, девушке пришлось зайти в специальный внутренний павильон. В это время молодой человек начал нервничать, переминаться с ноги на ногу, а потом резко забежал за прилавок.
- Только не кричи, - сказал он девушке, после чего достал из кассы всю выручку и убежал. Его добычей стали 21 тысяч рублей.
Ограбление цветочного магазина на Малышева.ВИдео: ГУ МВД по Свердловсой области
Полицию девушка-продавец вызвала спустя несколько минут, когда пришла в себя от шока.
- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств, среди которых съемки с камер видеонаблюдения, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.
Всех, кто что-то знает о грабителе, просят сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-07, 8-909-009-79-04.