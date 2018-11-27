2018-11-27T14:20:28+03:00
Происшествия

«Только не кричи»: в Екатеринбурге ищут покупателя, ограбившего цветочный киоск

Молодой человек сильно напугал продавца и забрал из кассы 21 тысячу рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по ЕкатеринбургуФото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
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- Я бы хотел оформить букет из 15 красных роз для своей девушки, - перед прилавком цветочного киоска на улице Малышева стоял скромный парень.

- Да, конечно, - ответила продавец.

- Хотя, давайте сделаем композицию - по пять белых, розовых и красных, - передумал клиент-романтик.

Чтобы взять все необходимые цветы, девушке пришлось зайти в специальный внутренний павильон. В это время молодой человек начал нервничать, переминаться с ноги на ногу, а потом резко забежал за прилавок.

- Только не кричи, - сказал он девушке, после чего достал из кассы всю выручку и убежал. Его добычей стали 21 тысяч рублей.

Ограбление цветочного магазина на Малышева.ВИдео: ГУ МВД по Свердловсой области

Полицию девушка-продавец вызвала спустя несколько минут, когда пришла в себя от шока.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств, среди которых съемки с камер видеонаблюдения, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

Всех, кто что-то знает о грабителе, просят сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-07, 8-909-009-79-04.

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