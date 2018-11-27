2018-11-27T13:48:16+03:00
Общество

Мужчину, пострадавшего в аварии на Фурманова, выписали из реанимации

Мужчина перенес уже операцию, впереди еще несколько
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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Пешехода, которого на тротуаре улицы Фурманова сбила Honda, выписали из реанимации. После аварии мужчина первым среди всех пострадавших пришел в сознание, но его состояние все равно тяжелое. Он потерял много крови, получил ушиб легкого и множественные переломы.

- Сейчас мужа перевели из реанимации в травматологию. Сделали операцию на левой руке, - рассказала жена пострадавшего. - Еще предстоят операции, врачи ничего не говорят, никаких прогнозов не дают.

Страшная авария произошла утром 14 ноября, когда мужчина шел на работу. Сзади его на полном ходу сбила иномарка, за рулем которой сидел бесправный водитель. Под колеса машины тогда попали и молодая мама с маленьким сыном. Они тоже до сих пор в больнице.

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