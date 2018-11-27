Мужчину, пострадавшего в аварии на Фурманова, выписали из реанимации

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-27T13:48:16+03:00

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Пешехода, которого на тротуаре улицы Фурманова сбила Honda, выписали из реанимации. После аварии мужчина первым среди всех пострадавших пришел в сознание, но его состояние все равно тяжелое. Он потерял много крови, получил ушиб легкого и множественные переломы.

- Сейчас мужа перевели из реанимации в травматологию. Сделали операцию на левой руке, - рассказала жена пострадавшего. - Еще предстоят операции, врачи ничего не говорят, никаких прогнозов не дают.

Страшная авария произошла утром 14 ноября, когда мужчина шел на работу. Сзади его на полном ходу сбила иномарка, за рулем которой сидел бесправный водитель. Под колеса машины тогда попали и молодая мама с маленьким сыном. Они тоже до сих пор в больнице.