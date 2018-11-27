2018-11-27T11:41:51+03:00
Общество

Дума Екатеринбурга заменила публичные слушания по генплану города на общественные обсуждения

Теперь высказать свое мнение по поводу того или иного проекта можно, не выходя из дома
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: www.egd.ruФото: www.egd.ru
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Гордума Екатеринбурга на сегодняшнем заседании отменила публичные слушания по генеральному плану уральской столицы. Вместо них будут проводить общественные обсуждения. По мнению главного архитектора Андрея Молокова, это поможет собрать мнения горожан быстрее и эффективнее.

- Практика проведения публичных слушаний с 2007 года показывает, что различные организации привлекают незаинтересованных граждан, голосующих по указке. Были срывы слушаний или пиар и показательные акции. Кроме того, публичные слушания ограничивают число участников, так как проходят в будни и только в рабочее время, - сказал Молоков. - А сама площадка для слушаний не может вместить достаточное количество человек.

Еще одним плюсом общественных обсуждений должно стать дистанционное участие. Теперь высказать свое мнение по поводу какого-либо проекта можно всего лишь зайдя на сайт города через любой гаджет.

При этом публичные слушания при обсуждении проектов благоустройства и отдельных строительных объектов сохранятся.

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