2018-11-27T10:44:46+03:00
Недвижимость

На уборку снега в Екатеринбурге дополнительно выделят 100 миллионов рублей

Вывозить сугробы с нового года в городе должны будут в два раза чаще
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Приоритетом станет уборка снега с обочинПриоритетом станет уборка снега с обочинФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге изменится регламент вывоза снега. Об этом в эфире программы «Открытая студия» рассказал замглавы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

Со следующего года коммнуальщики будут вывозить сугробы значительно чаще. Теперь дороги второй категории будут чиститься не на 50%, а на 100%. А с проезжей части третьей категории рабочие станут вывозить не 10% снега, а 30%. Для этого из бюджета дополнительно выделят 100 миллионов рублей.

- Деньги пойдут на приобретение новой уборочной техники, увеличение штатного расписания ДЭУ и повышение оплаты труда рабочим, - сказал Алексей Бубнов. - Приоритет - уборка снега с обочин. Именно такая техника и будет закуплена. Уже объявлены конкурсные процедуры. В середине февраля техника должна выйти на улицы.

Кроме того, продолжится организация технических тротуаров. Эта бетонная-асфальтированная полоса должна отодвинуть газоны от дорог, внизив их загрязнение.

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