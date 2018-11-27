2018-11-27T10:17:20+03:00
Экономика

В пригородных поездах Свердловской области 30 ноября домашних животных можно провезти бесплатно

Для этого нужно оформить безденежный билет в кассе
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С собой можно провезти бесплатно одного котенкаС собой можно провезти бесплатно одного котенкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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30 ноября в пригородных поездах АО «Свердловская пригородная компания» можно будет бесплатно провезти домашнего питомца. Акция приурочена к Всемирному Дню домашних животных.

В границах Свердловской железной дороги АО «СПК» является перевозчиком в пригородном сообщении в Свердловской и Тюменской областях и ХМАО-Югре. Для того, чтобы провезти домашнего любимца в электричке бесплатно, необходимо оформить безденежный билет в пригородной кассе или непосредственно у проводника в вагоне. Один пассажир может провезти бесплатно одно животное.

Напомним, что согласно правилам пассажирских перевозок, в пригородных поездах разрешается перевозить собак, кошек, кроликов, морских свинок и хомяков, а также птиц, рыб и черепах. Перевозка осуществляется без предъявления ветеринарных документов. Животные должны находиться в корзинах, клетках или контейнерах.

Мелких животных можно перевозить без переноски, собак – в наморднике и на поводке. При этом домашние питомцы не должны доставлять неудобства другим пассажирам, а их владельцы обязаны обеспечить в вагоне чистоту и соблюдение санитарно-гигиенического режима. Крупных собак можно провозить только в тамбуре (не более двух собак на один вагон). Собаки-поводыри, сопровождающие инвалидов, всегда ездят бесплатно и размещаются у ног хозяина.

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