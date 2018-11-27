На Урале поймали банду Бабая, которая воровала нефть, сливая ее через пожарные рукава
Свердловские полицейские задержали воров, сливших из трубопроводов нефть на четыре миллиона рублей. Всего по уголовному делу проходят семь мужчин в возрасте от 20 до 52 лет. Но, как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, на данный момент поймать удалось только трех - по прозвищу Бабай, Мелкий и Цыбух.
Обвиняемые делали нелегальные врезки, а затем через пожарные рукава сливали «черное золото» в Верхотурском районе. Цистерны с нефтью они хранили на арендованной промышленной базе, постепенно продавая под видом печного топлива.
Чтобы придать перевозке краденой нефти вид легальности один из фигурантов изготовливал накладные с реквизитами специально ранее созданных им юридических лиц.
- Работники нефтегазовой компании обнаружили падение давления топлива в нефтепроводе и обратились в органы внутренних дел. Криминальный бизнес был прекращен оперуполномоченными подразделения по борьбе с экономическими преступлениями регионального главка МВД и сотрудниками ОВД Верхотурья. Подозреваемых сыщики задержали с поличным, - добавил полковник Горелых.
На мужчин завели уголовное дело, им грозит до 10 лет колонии.