На Урале поймали банду Бабая, которая воровала нефть, сливая ее через пожарные рукава

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-27T10:10:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Свердловские полицейские задержали воров, сливших из трубопроводов нефть на четыре миллиона рублей. Всего по уголовному делу проходят семь мужчин в возрасте от 20 до 52 лет. Но, как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, на данный момент поймать удалось только трех - по прозвищу Бабай, Мелкий и Цыбух.

Обвиняемые делали нелегальные врезки, а затем через пожарные рукава сливали «черное золото» в Верхотурском районе. Цистерны с нефтью они хранили на арендованной промышленной базе, постепенно продавая под видом печного топлива.

Чтобы придать перевозке краденой нефти вид легальности один из фигурантов изготовливал накладные с реквизитами специально ранее созданных им юридических лиц.

- Работники нефтегазовой компании обнаружили падение давления топлива в нефтепроводе и обратились в органы внутренних дел. Криминальный бизнес был прекращен оперуполномоченными подразделения по борьбе с экономическими преступлениями регионального главка МВД и сотрудниками ОВД Верхотурья. Подозреваемых сыщики задержали с поличным, - добавил полковник Горелых.

На мужчин завели уголовное дело, им грозит до 10 лет колонии.