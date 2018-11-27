На Урале будут судить водителя лесовоза, который, заступаясь за жену, оторвал полицейскому погон

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-27T09:28:13+03:00

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В Ачитском районе будут судить мужчину, который заступаясь за жену, унизил и избил полицейского. Инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов BMW Х3. Однако в итоге задержали пьяную автоледи.

Когда у женщины забрали ключи, она позвонила и пожаловалась мужу, работавшему водителем лесовоза. Мужчина тут же примчался и устроил настоящие разборки, при этом тоже был пьян. Он требовал вернуть ключи от иномарки, а получив отказ, набросился на правоохранителей с кулаками.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Стражи порядка сообщили, что не могут этого сделать, так как у владельца машины не имеется страхового полиса на автомобиль. Обвиняемый продолжил настаивать на своём и в порыве чувств ударил одного из сотрудников ГИБДД кулаком по лицу и оторвал ему погон. После этого мужчина был задержан, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

На супруга-буяна завели уголовное дело, ему грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до 5 лет, арест на срок до шести месяцев, либо до 5 лет колонии.