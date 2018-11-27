2018-11-27T09:01:26+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле водитель «скорой» погубил пожилую пациенту, уронив ее с каталки

Пенсионерка сильно ударилась головой о пол и получила черепно-мозговую травму
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчина избежал тюрьмы, но заплатит более полумиллиона рублей семье погибшейМужчина избежал тюрьмы, но заплатит более полумиллиона рублей семье погибшейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле вынесли приговор водителю «скорой помощи», который случайно погубил пациентку. В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной главным врачом, Иван Махров также исполнял функции санитара и обязан принимать участие в переноске, погрузке и разгрузке больного.

В тот день мужчина вез из одного отделения в другое на компьютерную томографию 78-летнюю пенсионерку. Обвиняемый даже не мог представить, что после этого женщина попадет в морг.

- Махров, проявляя преступную небрежность, без помощи осуществлял погрузку тележки-каталки и допустил ее крен. Пациентка упала и ударилась головой о пол машины, получив закрытую черепно-мозговую травму, повлекшую смерть вечером этого же дня, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил Ивану Махрову 1 год ограничения свободы. В пользу семьи погибшей мужчина должен выплатить 642 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда.

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