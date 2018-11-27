За неделю из Екатеринбурга депортировали 86 гастарбайтеров

СЕГОДНЯ 08:18 2018-11-27T08:20:04+03:00

Все они жили в городе нелегально

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За неделю численность жителей уральской столицы немного сократилась. Из Екатеринбурга были депортированы 86 нелегальных мигрантов из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана.

Все иностранцы въехали в России незаконно и также нелегально жили и работали здесь. Теперь гастарбайтерам придется вернуться на родину.

- В качестве наказания суд постановил подвергнуть «нелегалов» принудительному выдворению за пределы России. Судебными приставами иностранцы были доставлены до пунктов пропуска через государственную границу в аэропорту «Кольцово». Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Всего с начала этого года свердловские приставы отправили домой 1970 мигрантов-нелегалов.