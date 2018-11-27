2018-11-27T07:44:03+03:00
Общество

Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев проголосовал с орбиты за новое имя «Кольцово»

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: скрин с видео в группе космонавта во "Вконтакте"Фото: скрин с видео в группе космонавта во "Вконтакте"
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Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, который находится в полугодовой экспедиции на МКС, принял участие в голосовании за второе имя для аэропорта «Кольцово». Сделал это уралец прямо с борта станции. Правда, галочку напротив какого варианта он поставил, екатеринбуржец разглашать пока не стал.

- Очень интересная инициатива и здорово, что можно голосовать в любом месте, даже с космической орбиты, - сказал космонавт в видеообращении. - Хочется, чтобы как можно больше земляков и жителей других регионов приняли участие в голосовании. Имена, которые мы выберемем сейчас для аэропортов, останутся с на долгие годы, с ними будут жить наши дети. Отрадно, что в списке конкурсных имен немало и героических космонавтов.

Конкурс за вторые названия самых крупных аэропортов страны - «Великие имена России» - завершится 30 ноября. Итоги объявят 5 декабря. «Кольцово» может получить имя писателя Павла Бажова, промышленника Акинфия Демидова или маршала Георгия Жукова.

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