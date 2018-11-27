В Екатеринбурге на Макаровском мосту поставили видеокамеры, чтобы ловить ночных гонщиков

СЕГОДНЯ 07:21 2018-11-27T07:26:16+03:00

Камеры уже смонтированы, но еще не подключены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Именно в это время водители нарушают скоростной режим чаще всего

Изменить размер текста: A A

На Макаровском мосту Екатеринбурга, где сейчас идет масштабная реконструкция, установили видеокамеры. Об этом в эфире программы «Открытая студия» рассказал замглавы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. Регистраторы будут ловить любителей устраивать гонки по ночам.

- Именно ночью происходит большинство нарушений скоростного режима. Дороги становятся свободными и водители разгоняются, несмотря на ограничение 20 километров в час, - отметил чиновник.

Также видеокамеры будут фиксировать большегрузы, по правилам проезд фур по мосту запрещен.

Пока регистраторы не введены в работу, но уже с 1 декабря автомобилисты-нарушители начнут получать «письма счастья».