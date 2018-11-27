В Екатеринбурге на Макаровском мосту поставили видеокамеры, чтобы ловить ночных гонщиков
На Макаровском мосту Екатеринбурга, где сейчас идет масштабная реконструкция, установили видеокамеры. Об этом в эфире программы «Открытая студия» рассказал замглавы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. Регистраторы будут ловить любителей устраивать гонки по ночам.
- Именно ночью происходит большинство нарушений скоростного режима. Дороги становятся свободными и водители разгоняются, несмотря на ограничение 20 километров в час, - отметил чиновник.
Также видеокамеры будут фиксировать большегрузы, по правилам проезд фур по мосту запрещен.
Пока регистраторы не введены в работу, но уже с 1 декабря автомобилисты-нарушители начнут получать «письма счастья».