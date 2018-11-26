2018-11-26T16:32:03+03:00
Происшествия

Уралец скончался после того, как знакомый три раза ударил его по голове

Убийцу приговорили к 12 годам лишения свободы
Данил СВЕЧКОВ
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Также ему придется выплатить 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Фото: СУ СКР по Свердловской областиТакже ему придется выплатить 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Фото: СУ СКР по Свердловской области
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В Екатеринбурге судили 34-летнего мужчину, обвинявшегося в смерти своего 37-летнего знакомого. Преступление он совершил год назад, когда пришел к нему в гости, чтобы выпить.

- В ходе застолья между подсудимым и хозяином жилища произошел конфликт, на почве которого злоумышленник три раза ударил своего оппонента по голове, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - От полученных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался на месте происшествия.

На суде присутствовали присяжные. Мужчину признали виновным и приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

- Кроме того, суд обязал осужденного выплатить 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, - добавили в ведомстве.

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