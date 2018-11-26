2018-11-26T16:02:41+03:00
Общество

Екатеринбург вошел в топ-10 городов с самым высоким качеством жизни

Конкурентами уральской столицы были еще 77 городов-миллионников
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Лучше всего люди живут в ТюмениЛучше всего люди живут в ТюмениФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург вошел топ-лист российский городов с самым высоким качеством жизни. По данным специалистов Финансового университета при правительстве РФ, столица Среднего Урала удостоилась шестой из десяти строчек рейтинга, уступив Тюмени, Грозному, Москве, Казани и Сочи.

В основу оценки легли результаты социсследований, проведенных в этом году в 78 городах, где проживает более 250 тысяч человек.

- Итоговый индекс качества жизни в представленных городах России построен на основании следующих критериев: работа городских властей, качество медобслуживания, самооценка жителями своего уровня дохода, развитие культуры и образования, миграционные настроения населения, состояние дорожного хозяйства, работа жилищно-коммунального хозяйства, оценка населением удобства города для жизни, - говорится заключении, опубликованном на сайте вуза.

Седьмое место занял Санкт-Петербург, восьмое досталось Череповцу, девятое - Туле. Замкнул топ-10 Сургут.

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