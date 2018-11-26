2018-11-26T14:51:29+03:00
Авто

Сдали досрочно: на Урале после реконструкции открыли участок трассы Екатеринбург-Тюмень

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: «Уралуправтодор»Фото: «Уралуправтодор»
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«Уралуправтодор» завершило реконструкцию участка трассы Екатеринбург-Тюмень возле Камышлова. Отрезок с 148 по 159 километр расширили с двух до четырех полос и построили транспортную развязку на въезде в город. Сделать это удалось даже досрочно.

Фото: «Уралуправтодор»

Фото: «Уралуправтодор»

По плану, работы были разделены на три этапа: к сегодняшнему дню дорожники дожны были закончить только участок с 148 по 154 километры, но реконструкция пошла так добро, что специалисты отремонтировали и отрезки с 154 по 159 километры и с 159-го по 168-й.

- По расчетам специалистов, пропускная способность участка увеличилась с 6 до 19 тысяч машин в сутки, а разделение потоков поможет снизить количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. Это позволит автомобилистам быстрее и безопаснее добираться из Екатеринбурга в Тюмень и обратно, - рассказали в пресс-службе ФКУ.

Фото: «Уралуправтодор»

Фото: «Уралуправтодор»

До 2024 года «Уралуправтодор» планирует расширить до четырех полос всю трассу Екатеринбург-Тюмень, а также построить обходы Богдановича, Камышлова и Белоярского.

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