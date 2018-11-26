2018-11-26T14:15:40+03:00
Общество

Екатеринбуржцы за сутки собрали деньги на адвоката и лечение сбитых на Фурманова мамы с сыном

Родственники пострадавших просят больше не отправлять им средства
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГИБДД по Свердловской областиФото: ГИБДД по Свердловской области
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Две недели назад жителей Екатеринбурга потрясло жуткое ДТП на улице Фурманова. На полном ходу Honda сбила на тротуаре троих пешеходов. Среди них оказалась 29-женщина, которая в то роковое утро везла двухлетнего сынишку в садик.

И мама, и ребенок получили серьезные травмы. Глава семьи Павел попросил горожан помочь собрать деньги на лечение жены и сына, а также, чтобы была возможность нанять адвоката. Спустя день мужчина сообщил, что необходимая сумма собрана.

- Сбор средств окончен. Спасибо всем большое. Человеческое. Каждому, кто отдал нам часть своей энергии, - написал в соцсетях Павел. - Адвокат нанят, и я теперь точно уверен, что если нужны будут деньги - они у нас есть. Почти для любых случаев.

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