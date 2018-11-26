В Екатеринбурге пасынок убил отчима, спрятав тело в куче мусора
В Екатеринбурге перед судом предстанет 35-летний мужчина, убивший своего отчима. Мужчины вместе пили спиртное и перебрав поругались. Словесные оскорбления переросли в драку. Пасонок схватил нож и несколько раз ударил отчима в живот. Мужчина умер на месте.
В надежде замести следы, душегуб выволок тело на улицу, дотащил до ближайшего колодца и бросил вниз, закидав мусором.
Погибщего обнаружили только спустя три месяца. Соседи, переставшие видеть мужчину, заподозрили неладное и вызвали полицию.
- Проведённая работа по установлению обстоятельств безвестного исчезновения пожилого мужчины привела к выявлению факта убийства и установлению причастности обвиняемого. Под гнётом неопровержимых улик он дал признательные показания и указал место нахождения тела потерпевшего, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
На мужчину завели уголовное дело, ему грозит от 6 до 15 лет.