В Екатеринбурге пасынок убил отчима, спрятав тело в куче мусора

СЕГОДНЯ 11:48 2018-11-26T11:57:03+03:00

Мужчине грозит от 6 до 15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя три месяца после исчезновения мужчины соседи забили тревогу

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В Екатеринбурге перед судом предстанет 35-летний мужчина, убивший своего отчима. Мужчины вместе пили спиртное и перебрав поругались. Словесные оскорбления переросли в драку. Пасонок схватил нож и несколько раз ударил отчима в живот. Мужчина умер на месте.

В надежде замести следы, душегуб выволок тело на улицу, дотащил до ближайшего колодца и бросил вниз, закидав мусором.

Погибщего обнаружили только спустя три месяца. Соседи, переставшие видеть мужчину, заподозрили неладное и вызвали полицию.

- Проведённая работа по установлению обстоятельств безвестного исчезновения пожилого мужчины привела к выявлению факта убийства и установлению причастности обвиняемого. Под гнётом неопровержимых улик он дал признательные показания и указал место нахождения тела потерпевшего, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит от 6 до 15 лет.