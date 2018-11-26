2018-11-26T11:57:03+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге пасынок убил отчима, спрятав тело в куче мусора

Спустя три месяца после исчезновения мужчины соседи забили тревогу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Мужчине грозит от 6 до 15 летМужчине грозит от 6 до 15 летФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге перед судом предстанет 35-летний мужчина, убивший своего отчима. Мужчины вместе пили спиртное и перебрав поругались. Словесные оскорбления переросли в драку. Пасонок схватил нож и несколько раз ударил отчима в живот. Мужчина умер на месте.

В надежде замести следы, душегуб выволок тело на улицу, дотащил до ближайшего колодца и бросил вниз, закидав мусором.

Погибщего обнаружили только спустя три месяца. Соседи, переставшие видеть мужчину, заподозрили неладное и вызвали полицию.

- Проведённая работа по установлению обстоятельств безвестного исчезновения пожилого мужчины привела к выявлению факта убийства и установлению причастности обвиняемого. Под гнётом неопровержимых улик он дал признательные показания и указал место нахождения тела потерпевшего, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит от 6 до 15 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбург приедет автор проекта нового зала филармонии
Опасны деликатес: в аэропорту Екатеринбурга изъяли 700 килограммов красной икры с плесенью
На Урале насильно упекли в больницу туберкулезника, нежелающего пить таблетки
На Среднем Урале потратят 200 миллионов рублей на замену лифтов
Екатеринбурженка нашла пенсионные отчисления в чужом фонде, куда их перевели, подделав ее подпись
Свердловская область получит 19 федеральных миллионов рублей на нацпроекты
Екатеринбуржцы заложили капсулу времени в отреставрированный своими руками старинный дом
На Среднем Урале начнут выпускать велосипеды
Свердловские приставы арестовали отца, сбежавшего от алиментов из Москвы в Екатеринбург
В Свердловской области температура на следующей неделе опустится до - 30 °С
Мэр Екатеринбурга пообещал горожанам построить вторую ветку метро или канатную дорогу