2018-11-26T11:14:33+03:00
Общество

Опасны деликатес: в аэропорту Екатеринбурга изъяли 700 килограммов красной икры с плесенью

Опасны деликатес прилетел в столицу Урала с Камчатки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Россельхознадзор по Свердловской областиФото: Россельхознадзор по Свердловской области
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В аэропорту «Кольцово» прошла спецоперация по выявлению незаконного канала поставки контрафактной лососевой икры. В общей сложности сотрудники УФСБ, транспортной прокуратуры и полиции изъяли 700 килограммов нелегального деликатеса.

Икры перевозилась в багажном отделении самолёта, следующего в Екатеринбург через Москву из Петропавловска-Камчатского. При этом никаких сопроводлительных документов не было.

- Согласно полученным результатам проведенных исследований по микробиологическим показателям, в изъятой продукции обнаружены патогенные микроорганизмы, золотистые стафилококки, плесневые грибы и дрожжи, которые являются опасными для жизни и здоровья населения. Исследования изъятой икры не окончены, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора Свердловской области.

В настоящее время к проверке подключились следователи, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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