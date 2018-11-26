Опасны деликатес: в аэропорту Екатеринбурга изъяли 700 килограммов красной икры с плесенью

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-26T11:14:33+03:00

Опасны деликатес прилетел в столицу Урала с Камчатки

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В аэропорту «Кольцово» прошла спецоперация по выявлению незаконного канала поставки контрафактной лососевой икры. В общей сложности сотрудники УФСБ, транспортной прокуратуры и полиции изъяли 700 килограммов нелегального деликатеса.

Икры перевозилась в багажном отделении самолёта, следующего в Екатеринбург через Москву из Петропавловска-Камчатского. При этом никаких сопроводлительных документов не было.

- Согласно полученным результатам проведенных исследований по микробиологическим показателям, в изъятой продукции обнаружены патогенные микроорганизмы, золотистые стафилококки, плесневые грибы и дрожжи, которые являются опасными для жизни и здоровья населения. Исследования изъятой икры не окончены, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора Свердловской области.

В настоящее время к проверке подключились следователи, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.