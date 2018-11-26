На Урале насильно упекли в больницу туберкулезника, нежелающего пить таблетки

СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-26T10:46:51+03:00

Больной мог легко заразить своих друзей и просто случайных прохожих Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Верхней Салды добилась принудительного лечения для мужчины, болеющего туберкулезом. Уралец должен был принимать таблетки и регулярно наблюдаться в диспансере. Однако несмотря на заразную форму болезни, пациент отказывался от госпитализации, а лекарства даже не стал покупать.

- На основании Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - В суд Нижнего Тагила был подан иск о принудительной госпитализации мужчины.

Сейчас мужчина проходит лечение в противотуберкулезном диспансере.