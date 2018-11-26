На Среднем Урале потратят 200 миллионов рублей на замену лифтов
В следующем году в Свердловской области продолжится программа по ускоренной замене лифтов в многоэтажках. На работу из региональной казны выделят 200 миллионов рублей. Это позволит установить 100 новых подъемников и повысить комфорт проживания 10 тысяч человек.
- Установка будет осуществляться в рамках капремонта и охватит несколько муниципалитетов. Помимо этого в регионе начнется реализация пилотного проекта по замене лифтов в домах повышенной этажности - с монтажом систем дымоудаления и автоматической пожарной сигнализации. Первые две кабины появятся на Степана Разина, 80, - рассказали в Департаменте информполитики региона.
За два года действия программы на Среднем Урале без дополнительных затрат со стороны жителей удалось обновить почти две тысячи лифтов. В перспективе заменить нужно еще три тысячи подъемников.