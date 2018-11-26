Екатеринбурженка нашла пенсионные отчисления в чужом фонде, куда их перевели, подделав ее подпись

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-26T09:55:58+03:00

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Жительница Екатеринбурга была вынуждена несколько раз судиться с пенсионным фондом, чтобы вернуть свои сбережения. В 2009 году Татьяна заключила договор с негосударственным фондом АО «Ханты-Мансийский НПФ», а спустя восемь лет вдруг узнала, что накопления перевели в АО «НПФ «Лукойл-Гарант», подделав ее подпись.

Татьяна подала в суд на чужой фонд, требуя прекратить незаконную обработку ее персональных данных и признать договор пенсионного страхования и заявление о переходе незаконными. Также женщина просила взыскать компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей.

Еще во время разбирательства фонд аннулировал договор и вернул пенсионные накопления в «Ханты-Мансийский НПФ». В выплате же компенсации служители Фемиды женщине отказали. Тогда Татьяна подала жалобу в Свердовский областной суд.

- Жалобы истца сводятся к несогласию в отказе компенсации морального вреда в виду нарушения использования ее персональных данных. Так как истец не представил доказательств перенесенных моральных страданий, и не была доказана причастность сотрудников пенсионного фонда к подделке ее подписи, в удовлетворении требований о выплате отказано правомерно, - рассказали в пресс-службе облсуда.

Вердикт оставлен без изменения.