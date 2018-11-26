Свердловская область получит 19 федеральных миллионов рублей на нацпроекты
Свердловская область подготовила предложения по участию в 50 федеральных проектах. По предварительной оценке, это позволит региону в ближайшие три года получить на софинансирование из Кремля более 19 миллиардов рублей.
Ранее президент РФ определил 9 целей развития и 12 национальных проектов в сфере здравоохранения и демографии, образования и культуры, экологии и науки, международной кооперации и поддержки предпринимательства, повышения производительности труда, цифровой экономики, жилищного и дорожного строительства.
На улучшение демографии на Среднем Урале до 2024 года планируется направить более 74 миллиардов рублей из бюджетов различных уровней. Также будут построены детские сады на 17 тысяч мест.
В результате в 2019 году очерид в дошкольные учреждения должны сократиться до шести процентов, а в 2020-м - исчезнуть полностью.
Кроме того Свердловская область примет участие в национальных проектах «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика».