2018-11-26T08:11:42+03:00
Спорт

На Среднем Урале начнут выпускать велосипеды

Частичную сборку планируют организовать в Белоярском
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Стать производителем велосипедом регион может в течение пяти летСтать производителем велосипедом регион может в течение пяти летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Свердловской области намерены популяризировать велосипедный спорт. Для этого в регионе планируют запустить собственное производство велосипедов и комплектующих для них.

- Велосипедный спорт - один из любимых у свердловчан, и его популярность нарастает, как следствие, продажи этой техники в области ежегодно растут. В этой связи прорабатывается вопрос создания на территории Среднего Урала собственной производственной площадки, - сказал министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.

В ближайшие два года в области хотят открыть частичную сборку в Белоярском районе. Сюда зайдет крупнейший в Европе производитель мототехники - группа компаний «Веломоторс». Сейчас она ежегодно собирает 1,8 миллиона велосипедов на заводах в Брянской, Московской областях и в Краснодарском крае.

Если велосипеды будут востребвоаны и задумка окупится, то за еще три последующих года на Среднем Урале запустят полноценное производство.

К проекту также готовы подключиться крупные торговые сети и промышленные предприятия.

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