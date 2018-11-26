2018-11-26T07:55:21+03:00
Общество

Свердловские приставы арестовали отца, сбежавшего от алиментов из Москвы в Екатеринбург

Мужчина решил, что смена места жительства поможет отменить выплаты
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Мужчина задолжал ребенку 200 тысяч рублейМужчина задолжал ребенку 200 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге арестовали горе-отца, который неожиданно перестал выплачивать алименты ребенку, а потом и вовсе исчез. Житель Москвы регулярно перечислял деньги, удержанные из его зарплаты, но спустя два года переехал на Урал и решил, что больше ничего бывшей семье не должен.

Проверка операторов бронирования и продажи билетов помогла вычислить алиментщика-беглеца. Мужчина подался в Екатеринбург. Отца объявили в розыск и скоро задержали в Верх-Исетском районе. К этому времени сумма его долга достигла 200 тысяч рублей.

- На приеме мужчина пояснил, что возможность для погашения задолженности есть, но платить он не будет по идейным соображениям, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - Однако это не освобождает отца от исполнения решения суда. В отношении должника был составлен протокол о правонарушении, суд арестовал его на 10 суток.

Посидев в заточении, москвич полностью оплатил долг.

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