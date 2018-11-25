Жителю Екатеринбурга, участвовавшего в экспедиции на Чукотку, исполнилось 100 лет

СЕГОДНЯ 16:20 2018-11-25T16:20:54+03:00

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Долгожитель Викентий Михайлович Семеновых на днях отметил 100-летний юбилей и получил почетный диплом «Ровесник века» - теперь его имя навсегда останется вписанным в историю Екатеринбурга. Он родился 24 ноября 1918 года в Удмуртии. Рос в семье, где было шестеро детей. Прошел Вторую мировую войну и работал до самой старости архитектором в Екатеринбурге.

- Вы внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом, выполняя вместе с воинской частью специальные задания в Карпатах, в Румынии, Болгарии, Венгрии, Австрии, - напомнили юбиляру его заслуги гости из администрации Верх-Исетского района. - И после окончания войны вы продолжали трудиться на благо Родины: выполняли задания в четырехлетней экспедиции на Чукотке и Чукотском море, служили в штабе Уральского военного округа.

А после 24 года Викентий работал в главном архитектурном управлении Свердловского горисполкома. Уже сорок лет он живет с любимой женой. После выхода на пенсию они дружно занимаются садом и огородом. До сих пор Викентий Михайлович читает много книг, разгадывает кроссворды, смотрит телевизор и следит за современной новостной повесткой.

Также на этой неделе 108 лет исполнилось старейшей долгожительнице на Урале Александре Акуловой.