В спортивной школе Свердловской области эвакуировали детей из-за подозрительного предмета
В спортивной школе Бисертского городского округа проходили привычные занятия и ничего не предвещало беды. Как вдруг кто-то заметил неизвестного происхождения предмет. Экстренно среагировав, вызвали сотрудников оперативной службы, а сами, преподаватели и учащиеся, эвакуировались. Всего здании находилось 20 человек, 13 из них - школьники.
- Соблюдая необходимые меры безопасности, работники учебного учреждения вызвали силовиков, - рассказывает Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. - Бесхозный предмет оказался безопасным и не представлял угрозы.
После проведенной проверки все тренеры и учащиеся продолжили занятия в спортшколе. А сотрудники оперативной службы отправились и дальше выполнять свой долг. Напомним, недавно в Екатеринбурге эвакуировали посетителей кинотеатра возле нового океанариума.