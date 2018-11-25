В спортивной школе Свердловской области эвакуировали детей из-за подозрительного предмета

СЕГОДНЯ 15:12 2018-11-25T15:12:33+03:00

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В спортивной школе Бисертского городского округа проходили привычные занятия и ничего не предвещало беды. Как вдруг кто-то заметил неизвестного происхождения предмет. Экстренно среагировав, вызвали сотрудников оперативной службы, а сами, преподаватели и учащиеся, эвакуировались. Всего здании находилось 20 человек, 13 из них - школьники.

- Соблюдая необходимые меры безопасности, работники учебного учреждения вызвали силовиков, - рассказывает Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. - Бесхозный предмет оказался безопасным и не представлял угрозы.

После проведенной проверки все тренеры и учащиеся продолжили занятия в спортшколе. А сотрудники оперативной службы отправились и дальше выполнять свой долг. Напомним, недавно в Екатеринбурге эвакуировали посетителей кинотеатра возле нового океанариума.