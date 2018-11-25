В Екатеринбурге женщина отвезла сбитого ею подростка в больницу и сбежала

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-25T14:27:43+03:00

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В субботу днем в Пионерском районе на улице Данилы Зверева у дома № 18 15-летний мальчик шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Да только не посмотрел по сторонам и не увидел надвигающуюся на него машину, которая его и сбила. Куда смотрела поворачивающая с улицы Бехтерева на Зверева дама, тоже непонятно. К счастью, она не скрылась с места аварии и, посадив мальчика в машину, отвезла его в медпункт.

- Установлено, что автомашиной управляла женщина 45- 50ти лет. Она сбитого пешехода в больницу, после чего скрылась в неизвестном направлении, - рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Предположительно женщина управляла кроссовером темного цвета.

Подросток отделался ушибами и переломом лучевой кости левой руки. По всей видимости, он не запомнил свою "спасительницу", которая доставила его к медикам. Так пользователи сетей, среди которых не оказалось свидетелей аварии, утверждают, что с места ДТП до больницы - минута езды. Одни хвалят женшину за то, что не скрылась сразу, оставив мальчика на проезжей части, другие пророчат ей наказание за то, что не сообщила сотрудникам ГИБДД о ДТП.

Тем временем служба ГИБДД Екатеринбурга просит очевидцев данного ДТП позвонить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефонам: 8 (912) 28 15 847, 02, или прибыть в ГИБДД города Екатеринбурга по адресу: ул. С.Разина, 20 - отделение розыска. Конфиденциальность гарантирована.